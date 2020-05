"En 2018, Griezmann a été meilleur que CR7 et Messi"

Dans un long entretien avec 'France Football', l'entraîneur de l'Atletico de Madrid s'est souvenu de Griezmann et de son incroyable année avec les colchoneros.

"Antoine jouait ailier et quand je l'ai mis attaquant, on a voulu me tuer ! Le club avait payé 30 M€ pour un ailier et je changeais la donne. J'avais alors expliqué à mes dirigeants que Griezmann avait tout pour jouer second attaquant : intuitif, bonne frappe, pas mal de la tête, il sait se mouvoir entre les lignes, il sent où il peut faire mal à l'adversaire. Je savais qu'il allait se plaire à ce poste. Nous avons beaucoup travaillé ensemble, notamment sur le plan physique, et nous avons développé tout ce qu'il y avait de bien en lui."

Cholo n'a pas hésité à couvrir d'éloges son ancien attaquant : "Mais, sur cette année 2018, aucun joueur au monde n'a fait de choses plus importantes pour son équipe que Griezmann pour la France et l'Atletico. La réalité est celle-là. Quand un mec parvient à ce que toute une équipe fonctionne autour de son cerveau, cela a une valeur inestimable."

Et l'Argentin va encore plus loin et compare le Français aux deux monstres du ballon rond : "Intrinsèquement, on peut dire que Messi et Cristiano Ronaldo sont les meilleurs joueurs du monde, mais sur cette année 2018, non ! C'est Antoine qui a été au-dessus de tout le monde."