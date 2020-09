En cas d'échec pour Bakayoko, le PSG pense à Meïté (Torino)

Le Paris Saint-Germain souhaite recruter un milieu de terrain à vocation défensive depuis plusieurs semaines. Idrissa Gueye ne remplissant pas pleinement les attentes des dirigeants.

Si la priorité du PSG reste Bakayoko, le club de la capitale aurait déjà un plan B. En effet, d'après 'L'Équipe', Leonardo serait attiré par les performances de Soualiho Méïté, un joueur qui évolue en Serie A depuis 2018.

Comme pour Bakayoko, les Parisiens envisageraient un prêt, alors qu'en cas de transfert, les Italiens réclameraient 25 millions d'euros pour leur joueur.

L'éventuel transfert de Méïté présenterait deux avantages pour Paris. En effet, le joueur connaît parfaitement le championnat français pour y avoir évolué pendant plusieurs saisons (LOSC, AS Monaco, Bordeaux). Aussi, Soualiho Méïté est français, un point non négligeable pour les Parisiens puisque intégrer un joueur français à leur effectif leur permettrait de présenter une liste plus longue en Ligue des Champions.