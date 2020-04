"En Grèce, si tu perds, c'est une catastrophe... mais si tu gagnes, tu es Dieu"

En Grèce, le football se coule dans les veines. Les fans ressentent les couleurs comme personne d'autre.

Diego Peláez a expliqué à 'AS' comment un joueur espagnol vit cette situation. "La défaite est une catastrophe. Il semble que le monde va s'écrouler et ils ne regardent même pas votre visage... maintenant, en cas de victoire, vous êtes Dieu", a-t-il dit.

"Ce sont des gens très passionnés, pour le meilleur ou pour le pire. En plus de cela, un joueur étranger a toujours un contrat plus élevé et la demande est très forte", a-t-il poursuivi.

Malgré tout cela, il est ravi d'être allé en Grèce : "Je suis allé à Trikali et je suis revenu pour profiter du football. Je me suis souvenu de ce que c'est que de se sentir important et valorisé", a-t-il conclu.