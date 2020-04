En République tchèque, le football reprendra le 25 mai

Le gouvernement tchèque autorise les compétitions de sportives collectives à partir du 25 mai, dans un pays comptant plus de 7 400 cas confirmés et 221 décès dus à Covid-19.

Il reste six journées de la phase régulière et ensuite les playoffs qui se dérouleront à huis clos et les joueurs devront être testés avant la reprise.

La décision est conforme à la recommandation de la FIFA aux ligues "d’explorer toutes les options possibles" pour terminer leurs saisons.

Les organisateurs ont déclaré que l’approbation du gouvernement est nécessaire car la tenue de matches nécessitera la présence d’environ 130 personnes, dont des joueurs, des arbitres, du personnel du club et d’autres personnes dans les stades.