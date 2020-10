Encore un record pour Eduardo Camavinga

Il avait commencé le match contre Dijon sur le banc vendredi soir, Camavinga est finalement entré en jeu à la place Del Castillo à la 64e minute.

Cette entrée a permis au jeune milieu de terrain de s'offrir un nouveau record de précocité en Ligue 1. En effet, il est devenu le plus jeune joueur (17 ans et 341 jours) à franchir la barre des 50 matches avec une formation de Ligue 1, en compétitions officielles, depuis Basile Boli, qui détenait le record avec l'AJ Auxerre (17 ans et 228 jours).

L'international français n'a cependant réussi à éviter le match nul (1-1) pour les siens, qui perdent ainsi leur place de leader.