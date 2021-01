Encore une polémique pour Adriano

L'ancien attaquant de l'Inter de Milan Adriano a fait beaucoup parlé de lui depuis qu'il a mis un terme à sa carrière professionnelle, pas souvent pour de bonnes raisons. Cette fois-ci, c'est pour non respect des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Le Brésilien a en effet été aperçu en boîte de nuit à Rio de Janeiro, sans respect des mesures sanitaires. Cette situation est d'autant plus surprenante quand on voit les derniers chiffres de la pandémie dans le pays (1 200 décès dans les dernières 24 heures).

On peut voir sur Instagram l'ancien joueur aux côtés du chanteur brésilien MC Cabelinho, sans masque, ni distanciation sociale. Cet événement ne va pas aider à l'image de l'ancien Interiste...