Enfant, Ighalo dépensait l'argent de son déjeuner pour regarder Manchester United

Le cliché du "rêve de gosse" prend vie avec Odion Ighalo. Le joueur de 30 ans qui a déjà trois buts à son actif depuis son arrivée en provenance du Shanghai Shenhua en janvier, a grandi dans un bidonville de l'État de Lagos, dans la partie sud-ouest du Nigéria, et il est heureux de vivre son rêve à Old Trafford.

"Je sais que c'est ce que de nombreux footballeurs disent que lorsqu'ils signent pour une équipe, mais mon cas était différent", a déclaré Ighalo à 'Sky Sports'.

"Quiconque me connaît depuis que je suis jeune le sait et sait que je payais pour aller voir Man United jouer."

"Au Nigeria, il fallait avoir des chaînes sportives pour pouvoir regarder, mais tout le monde ne pouvait pas se le permettre. Mes parents notamment. Il fallait donc aller dans un centre de visionnage pour regarder les rencontres."

"J'ai grandi à Ajegunle, qui est comme un ghetto et c'était très difficile là-bas. Quand le week-end arrivait, tout le monde était excité parce qu'ils voulaient regarder jouer Man United."

Ighalo a rappelé son expérience dans le centre de visualisation rempli de centaines de personnes et sa participation à un groupe de fans de Manchester United.

"J'ai commencé à économiser l'argent qu'on me donnait pour aller à l'école. Je mangeais à la maison et j'économisais petit à petit", a-t-il poursuivi.

"Vous avez votre maillot et vous le lavez avant le week-end. Je le mettais et j'allais au centre de visualisation et là-bas, c'était fou. Certains autres fans veulent que Man United perde et vous, vous êtes un fan de Man United et vous voulez qu'ils gagnent. Donc vous commencez à vous disputer, à crier, et tout ça."