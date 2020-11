Enfin un but pour David, Galtier heureux

14 matchs, Jonathan David a dû attendre son 14e match avec Lille pour enfin trouver le chemin des filets. Lui qui avait été recruté cet été pour 31,5 millions d'euros en provenance du club belge de La Gantoise pour pallier au départ de victor Osimhen n'avait toujours pas débloqué son compteur avec les Dogues.

Mais c'est désormais chose faite, hier face à la Lorient, le Canadien a inscrit son premier but, pour le plus grand bonheur de son coach Christophe Galtier.

"Beaucoup de joie. Je le répète encore une fois, Jonathan travaille beaucoup à l’entraînement et en match. Il a beaucoup de respect de l’organisation et du premier rideau défensif. C’est un joueur qui aime partager le jeu. Il a été dans tous les bons coups, quelques fois stoppé par un gardien, d’autres par le poteau. Là, il est récompensé pour tous ses efforts. C’est bien. Le plus important reste la victoire, même si ce premier but fait du bien à Jonathan", a déclaré le technicien français pour 'Téléfoot'.