Énorme proposition de 16 millions d'euros par an pour Juan Mata !

L'avenir de Juan Mata est toujours flou, l'Espagnol a refusé un départ cet été et ne semble pas entrer dans les plans d'Ole Gunnar Solskjaer, de plus, son contrat avec Manchester United expire en 2021

Toutefois, en Arabie Saoudite, un club est très intéressé par le joueur et souhaiterait à tout prix le recruter. D'après Ian Mcgarry, expert en transfert, le club en question dont le nom n'a pas été dévoile, proposerait un salaire mirifique de 16 millions d'euros par an au joueur, de quoi faire réfléchir le milieu de terrain mancunien.

"Mata a reçu une offre très lucrative. On lui a proposé de quitter Manchester et de se rendre en Arabie Saoudite. Il recevra environ 16 millions d'euros nets par an s'il accepte", a déclaré McGarry pour 'Express Sport''.

Cependant, le joueur n'est pas seul décideur dans cette opération, lié jusqu'à la fin de la saison avec United, il ne pourra rejoindre un autre club s'il n'est pas libéré par sa direction : "L'offre est là. Son père, qui est son agent, est convaincu que United laisserait partir Mata. Le joueur ne s'est pas encore engagé, mais avec de tels chiffres ... c'est tentant", a-t-il ajouté.