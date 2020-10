Entre quatre à six mois d'arrêt pour Arias ?

Si la Colombie s'est imposée sans problèmes contre le Venezuela ce vendredi soir à Barranquilla, la sélection cafetera a tout de même vécu une soirée difficile en raison de la blessure d'Arias.

Le défenseur latéral du Bayer Leverkusen a vu sa cheville tourner complètement lors d'un choc avec Darwin Machis. Une cheville à l'équerre qui a inquiété la Colombie toute entière.

Le défenseur a quitté le terrain sur civière. Et selon les informations de 'TNT Sports', le joueur souffrirait une luxation-fracture de la cheville et pourrait être forfait entre quatre à six mois.

La Colombie s'est imposée sur le score de trois buts à zéro et a souhaité dédié ces trois premiers points à son joueur pour ce premier match de qualifications à la Coupe du monde 2022.