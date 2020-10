Eriksen prévient Conte : "Je n’ai pas envie de passer l’automne sur le banc"

Lors du rassemblement de la sélection du Danemark, Christian Eriksen a été interrogé par la presse locale sur sa situation avec l'Inter Milan.

"Il y aura un nombre important de matches en très peu de temps. Ici, j’ai trois matchs internationaux en très peu de jours. La Ligue des champions débutera lorsque nous serons de retour dans nos clubs respectifs. Il y aura donc beaucoup de matches à disputer, je suis certain que j’aurais probablement mon temps de jeu. Comme beaucoup de personnes à l’extérieur, j’aspire moi aussi à ce qu’arrive ce moment", a-t-il commencé.

Pour l'ancien de Tottenham, il s'agit d'une situation inédite. "Je n’ai pas de point de référence, cela ne m’était jamais arrivé avant dans une équipe de club. J’ai démarré en force après mon arrivée à l’Inter en janvier et j’ai cherché à me mettre en valeur. J’ai ensuite été stoppé à cause du coronavirus et tout est redescendu. Je pense que les attentes des personnes, sur un joueur comme moi, sont celles d’être décisif à chaque match et cela n’a pas été le cas. C’est aussi pour cela que je suis observé, de l’extérieur, d’une façon différente à présent. Objectivement, je deviens moins patient, quand tu as de l’expérience, tu as envie de tester des choses différentes. Que tu aies 20,28 ou 30 ans, tu ne te préoccupes pas d’être assis sur le banc.... Au final, c’est toujours désagréable de devoir s’asseoir sur le banc. C’est évident que je n’ai pas envie de passer tout l’automne sur le banc. Ce n’est pas mon intention et j’espère que ce ne sera pas dans les intentions du club ou de l’entraîneur", a-t-il indiqué au média bt.dk.

Concernant la rumeur d'un potentiel retour en Premier League : "Je n’ai rien entendu de la part de mon agent, et s’il y avait eu quelque chose me concernant, j’aurais été contacté par lui ou par le club, mais il n’y a rien eu. Je suis habitué graduellement, sur le fait que la presse écrive beaucoup sur moi. Parfois il y a des choses vraies, parfois non, je n’ai pas à y répondre. Je sais juste ce qui m’a été rapporté et il n’y a rien de concret. Lundi était un jour d’entrainement comme un autre pour moi car il ne s’y était rien passé."