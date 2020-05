Escudero aurait dit "oui" à Getafe

Getafe veut renforcer son secteur défensif en vue de la saison prochaine. C'est en effet l'une des grandes priorités du club espagnol lors du prochain mercato estival.

À en croire les informations dévoilées par 'AS' ce vendredi, Sergio Escudero va rejoindre les rangs de la formation entraînée par Bordalás. Avant la pandémie, le joueur aurait donné son feu vert à Getafe.

Il ne manquerait désormais plus que l'accord entre le FC Séville et Getafe, notamment en ce qui concerne l'aspect économique du transfert, d'autant plus que la situation actuelle, marquée par la crise de Covid-19, est plus compliquée.