Dans un Camp Nou vide, le Barça gagne et creuse l'écart

Une pépite et un génie dans un écrin vide : avec deux buts du jeune espoir de 17 ans Ansu Fati (42e) et du sextuple Ballon d'Or Lionel Messi sur pénalty (66e), le Barça a réussi à oublier le pesant silence du Camp Nou et a de nouveau mis la pression sur les épaules de Zinédine Zidane et du Real en tête du classement.

Les catalans ont eu du mal à se lancer, alors que le plus grand stade d'Europe et ses 99.354 places étaient fermées au public en raison du protocole sanitaire post-pandémie... ce qui a permis à l'arbitre de distinguer clairement le mécontentement de l'entraîneur de Leganes Javier Aguirre, et de lui adresser un carton rouge direct dans le temps additionnel (95e).

C'est la deuxième fois de son histoire récente que le Barça a joué dans un Camp Nou vide. La première, c'était le 1er octobre 2017 : le club blaugrana avait décidé de fermer son stade au public contre Las Palmas, pour protester contre les violences policières dans le cadre du processus d'autodétermination catalan.

Après la rencontre, le défenseur Gerard Piqué avait même déclaré, en larmes en zone mixte : "C'était ma pire expérience professionnelle".

Trio d'attaque réuni, mais muet

Pas de cauchemars, mardi soir, mais un démarrage au ralenti: c'est même le défenseur français Clément Lenglet qui a sauvé les Blaugranas de l'ouverture du score de Leganés (13e), en détournant du talon, presque sur sa ligne, une frappe de Miguel Guerrero.

Mais par la suite, les changements de rythme d'Ansu Fati (5 buts cette saison en Liga) sur son aile gauche ont permis au Barça de trouver quelques failles, dans le rideau resserré de l'ancienne formation de l'attaquant danois Martin Braithwaite, barcelonais depuis février mais préservé mardi soir.

Le trio d'attaque Leo Messi - Antoine Griezmann - Luis Suarez a été réuni à nouveau pendant une grosse demi-heure en fin de match, mais est resté inefficace.

Le Français, en difficulté cette saison au Barça, a eu l'occasion de marquer un but (64e), annulé à cause d'une position de hors-jeu de Nelson Semedo sur la dernière passe.

Quique Setien a continué à gérer son effectif, en profitant de la nouvelle règle des cinq changements entre la 54e et la 73e, mais malgré ce succès opportun au classement, les Catalans devront faire mieux lors de leur prochain match chez le Séville FC, vendredi (22h00).

Moins brillant que lors du premier match de retour du Barça depuis la pandémie à Majorque samedi dernier (4-0), Messi a toutefois réussi à accroître son avantage sur Karim Benzema au classement des meilleurs buteurs de Liga, et a ajouter du poids sur les épaules du Real.

Les Madrilènes auront une nouvelle chance de réduire leur retard avec le leader blaugrana jeudi soir (22h00) contre Valence.