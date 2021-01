La fête continue à l'Atlético

Les Colchoneros ont été d'abord surpris sur une superbe frappe d'Uros Racic des 25 mètres venue se loger dans la lucarne de Jan Oblak, mais ont ensuite égalisé puis repris l'avantage grâce à deux buts du duo Felix (23e) - Suarez (54e), et une dernière réalisation d'Angel Correa (72e).

Plus associés sur le front de l'attaque rojiblanco depuis quelques matches, le Portugais et l'Uruguayen (qui fêtait ses 34 ans dimanche) ont été étincelants, combinant à merveille à l'image du but du plat du pied droit de Suarez sur un service parfait en profondeur de Felix, pour offrir un 7e succès consécutif en Liga aux Colchoneros.

Et derrière eux, c'est tout l'Atlético qui a servi une prestation de haut-niveau : Thomas Lemar a servi la passe décisive du premier but de Joao Felix, qui a mis la semelle à la reprise d'un corner au second poteau ; Yannick Ferreira Carrasco a été tranchant à un poste plus offensif ; José Maria Gimenez a été d'une justesse impressionnante; et Correa y est allé de son but.

L'ancien international français Geoffrey Kondogbia a même pu jouer quelques minutes contre son ancien club, contrairement à la recrue de Lyon Moussa Dembélé, qui n'a toujours pas disputé la moindre minute depuis son arrivée à Madrid.

Côté valencien, cette défaite vient empirer un peu plus une situation sportive et financière déjà bien envenimée. Quatorzième au classement à 2 points de la zone rouge, Valence y a cru sur la magnifique ouverture du score de Racic, mais s'est ensuite essoufflé... et a même perdu le Français Mouctar Diakhaby et le Portugais Thierry Correia, sur des claquages en deuxième période.