Casillas retire sa candidature à la présidence de la Fédération

"Je souhaite annoncer que j'ai décidé de ne pas me présenter aux prochaines élections RFEF récemment convoquées", a écrit lundi Casillas, 39 ans, dans un message sur ses réseaux sociaux.

Le champion du monde 2010 a justifié son retrait par "la situation sociale, économique et sanitaire exceptionnelle dont souffre notre pays" qui "fait que les élections (à la présidence de la fédération) passent au second plan".

"Dans les domaines sportif et au niveau fédéral, nous devons nous concentrer sur la façon d'aider les joueurs, les clubs, les compétitions, et les élections ne feraient que nous épuiser et nous obliger à concentrer nos efforts sur quelque chose qui n'est pas essentiel aujourd'hui", a souligné Casillas.

L'annonce de l'ex-portier du Real Madrid, toujours licencié au FC Porto, laisse le champ libre à Luis Rubiales pour une réélection à la présidence e RFEF lors du scrutin programmé la semaine dernière pour le 17 août prochain.

Casillas était la seule personne à avoir montré sa volonté de concurrencer Rubiales pour le poste à la tête de la RFEF, lors de la présentation de sa candidature à la mi-février.

Victime d'un infarctus en mai 2019 alors qu'il évoluait sous les couleurs du FC Porto depuis 2015, Casillas a intégré le staff de son équipe pendant sa convalescence, sans annoncer formellement qu'il raccrochait les crampons. Il n'a plus rejoué en match officiel depuis.