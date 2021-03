L'Atlético souffre mais garde la tête

Les "Colchoneros", mis en difficulté par la défense basque, ont débloqué la situation grâce à un but de la tête de Luis Suarez sur un centre de Kieran Trippier peu après la pause (54e), qui a enfin désinhibé le leader de Liga.

Une victoire rendue possible par l'incroyable sauvetage de Jan Oblak sur un penalty frappé par Joselu à la 86e minute.

Au lendemain du probant succès 3-1 du Real Madrid (2e, 60 pts) sur le terrain du Celta Vigo, les hommes de Diego Simeone, éliminés en 8es de finale de Ligue des champions par Chelsea mercredi (1-0, 2-0), ont répliqué avec une victoire... arrachée dans la difficulté, grâce à un "Pistolero" toujours inoxydable.

Inoxydable Suarez

À 34 ans, l'avant-centre uruguayen a répondu au doublé de son concurrent merengue Karim Benzema la veille par un but salvateur, et assoit ainsi sa position de 2e meilleur buteur du championnat d'Espagne (19 buts), derrière son grand ami et ex-coéquipier Lionel Messi (21 buts)...

Messi qui deviendra le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matches au Barça ce dimanche soir à Saint-Sébastien, devant la légende Xavi.

Luis Suarez a eu beaucoup de mal à exister dans la première période, souvent pris dans le piège du hors jeu de la défense basque (5 hors-jeu au total). C'est toutefois lui qui a eu la meilleure occasion de la première période, avec une frappe passée de peu à gauche des cages d'Alavés (41e).

Et encore lui qui a permis aux Madrilènes de ne pas caler à domicile à dix journées de la fin du championnat.

Rappelé cette semaine en équipe de France après près d'un an et demi d'absence pour la fenêtre internationale qui s'ouvre mardi et le début des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar, Thomas Lemar a encore été indispensable dans la construction des attaques des "Colchoneros", mais n'a pas réussi à se montrer plus décisif que le reste de ses coéquipiers.

Plus tôt ce dimanche, Villarreal et Valence se sont imposés tous les deux 2-1, respectivement contre Grenade et Cadix, tandis que Getafe a été accroché 1-1 par le promu Elche en début d'après midi.