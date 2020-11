Asensio : "Revenir au même niveau voire meilleur qu’avant"

De retour en sélection espagnole suite au forfait d'Ansu Fati, longuement blessé, Marco Asensio s’est exprimé en conférence de presse aux côtés de Luis Enrique en début de semaine. Le milieu offensif de la Roja, évoluant au Real Madrid le reste de l'année, s'est notamment confié sur son état de forme, qui s'améliore au fil des semaines.

"D’abord, je veux envoyer un message de soutien à Ansu et lui souhaite une bonne récupération. Je suis très heureux d’être ici, la confiance de son entraîneur est toujours très important. C’est toujours quelque chose de spécial pour moi d’être avec l’Espagne", a d'abord déclaré le milieu offensif, reconnaissant.

"Je suis à 100%, mais j’ai encore besoin d’un peu de temps pour retrouver mon meilleur niveau. Lorsque je me suis blessé, mon unique objectif était de revenir au même niveau voire meilleur qu’avant. Je suis sur le bon chemin, je continue à travailler. J’ai encore besoin d’un peu de temps, mais je pense qu’on verra mon meilleur niveau lors des prochains matchs", a ensuite ajouté Marco Asensio, qui va aussi devoir retrouver la confiance après son absence. Néanmoins, celle-ci semble revenir au fil du temps.

"Je sais dans quel club j’évolue et dans quelle sélection. Il y a de la pression dans les deux et je prends ça comme une motivation supplémentaire. Le meilleur est à venir (...) La confiance revient peu à peu, mais il faut continuer à travailler et je suis certain que ça ira de mieux en mieux", a enfin promis le grand espoir ibérique, déterminé.