Séville renverse Bilbao et recolle au podium

Des buts d'Ever Banega (69e) et Munir El Haddadi (74e) ont permis à Séville de prendre le dessus après l'ouverture du score d'Ander Capa (29e). Les Andalous comptent avec ce succès 63 points, autant que l'Atlético Madrid, dans une lutte qui s'annonce serrée pour la 3e place.

A l'inverse, l'Athlétic Bilbao manque une belle occasion de se rapprocher des places européennes. Cette défaite maintient les Basques au 9e rang du championnat, avec 48 points. Cinq unités derrière Getafe, 6e et actuel dernier qualifié pour l'Europe.

Plus tôt dans la soirée, Eibar et Leganés avaient fait match nul 0-0 et Majorque avait battu Levante 2-0, grâce notamment à un but de son prodige japonais prêté par le Real, Take Kubo.