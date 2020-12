Suárez retrouve le chemin du but, l'Atlético reste leader

L'attaquant uruguayen a d'abord effleuré du droit un centre à ras-de-terre de Kieran Trippier pour le prolonger dans les filets (41e), puis a repris un autre centre de Yannick Carrasco au second poteau (59e) pour offrir la victoire aux Madrilènes.

L'Uruguayen n'avait plus marqué depuis le 7 novembre contre Cadix en Liga (victoire 4-0) et n'avait pas été décisif en trois matches depuis son retour. Il atteint la barre des 150 buts en Liga, en seulement 200 matches disputés, et rejoint Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) et Iago Aspas (Celta Vigo) en tête du classement des buteurs avec sept buts.

Le "Pistolero", qui aura 34 ans en janvier, avait été absent trois semaines entre mi-novembre et le 5 décembre pour un test positif au coronavirus avec sa sélection uruguayenne pendant la dernière fenêtre internationale.

Pendant sa période de disette, Diego Simeone l'avait relégué sur le banc, provoquant sa frustration. Il avait notamment montré des signes de colère lors de son remplacement à la 64e minute lors de la victoire en C1 à Salzbourg (2-0), synonyme de qualification pour les huitièmes.

Lucas Boyé a réduit l'écart pour Elche de la tête sur un corner (64e), mais Diego Costa, de retour de sa thrombose veineuse aiguë à la jambe gauche, a confirmé le succès de l'Atlético sur pénalty (78e).

Les Madrilènes confortent leur première place (29 pts), avec trois points d'avance sur la Real Sociedad, qui se déplace à Levante à 18h30, et sur le Real Madrid, qui se rend à Eibar dimanche (21h00).