L'Atlético rate l'occasion de prendre le large

Dominateurs dès les premières minutes du match, les hommes de Diego Simeone, leaders avec désormais six points d'avance sur le Real Madrid, ont été surpris par une valeureuse équipe de Levante, 11e de Liga, qui a repoussé leurs assauts.

Agressifs et appliqués défensivement, les Granotas ont profité des failles du dispositif madrilène et ont ouvert le score à la 17e minute en contre grâce au Macédonien Enis Bardhi, qui a ajusté Oblak d'un plat du pied parfaitement placé, bien servi par De Frutos.

A la 37e minute, Marcos Llorente a égalisé d'une frappe des 20 mètres déviée de la tête par Rober Pier dans son propre but.

Malgré une possession écrasante et de nombreuses occasions, Luis Suarez, meilleur buteur du championnat, et ses coéquipiers ont buté jusqu'au bout sur le gardien espagnol Aitor Fernandez et sa défense.

Ces derniers ont répoussé les tentatives de l'Uruguayen (22e, 46e, 49e, 82e) et celles de Llorente, hyperactif sur son côté droit. L'Argentin Angel Correa a lui raté l'occasion du match au début de la seconde période , en loupant le cadre des cinq mètres après une frappe de Suarez.

Hasard du calendrier, les deux formations se retrouveront dès ce week-end, samedi à 16h15, pour le compte de la 24e journée cette fois.