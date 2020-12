Les supporters du FC Porto ont laissé ce mardi une banderole sur le bord de la route menant à l'Estadio do Dragao. Un message pour le joueur formé chez l'ennemi Benfica, Bernardo Silva.

En effet, le champion portugais en titre reçoit Manchester City ce mardi pour le compte de la 5e journée de Ligue des champions. Lors du match aller, City s'était imposé 3-1 et Bernardo Silva avait posté un message sur les réseaux sociaux : "Cette victoire est savoureuse." Une déclaration qui a provoqué la colère des socios de Porto qui n'ont pas hésité à afficher un banderole où l'on peut lire : "Espèce de nain, tu n'as que les millions d'euros dans ton ADN. Tu joues pour ceux qui en ont et tu as été formé par ceux qui en doivent." Ambiance.