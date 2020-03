"Est-ce que j'ai appelé Messi sale moche ? Non, c'était Suarez"

Dans un match de football, il n'est pas rare de voir les joueurs s'invectiver; s'insulter, et c'est ce qui arrivé à Sergio Reguilon avec Lionel Messi et Luis Suarez, alors qu'il jouait encore au Real Madrid.

Lors d'un match contre le FC Barcelone, le latéral s'était quelque peu pris la tête avec ses adversaires. Sur ses lèvres, on avait pu lire "sale moche", et le joueur du FC Séville a révélé à qui il s'était adressé.

Alors que Reguilon jouait à 'League of Legends' avec un célèbre Youtuber en Espagne, un des participants a déclaré : "J'ai vu quelques prises de bec de Regui...", et le Youtuber Ibai Llanos n'a pas manqué l'occasion de parler de celle avec les joueurs du Barça. "Ouais ouais ouais, celle qu'il a eu avec Messi... On me dit par ici que tu l'as appelé sale moche".

Mais le Sévillan a tenu à démentir, ou plutôt rétablir la vérité. "Qui j'ai appelé sale moche ? Non, non, non, non. Je ne l'ai pas appelé moche, c'était Suarez". Pourquoi ? "Qu'est-ce que j'en sais, j'étais très chaud, mon gars";