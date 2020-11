"Est-ce que Kroos a des enfants?" - Aubameyang répond à l'Allemand

Pierre-Emerick Aubameyang a répondu aux critiques de Toni Kroos sur les célébrations avec des masques qu'il a effectuées dans le passé, insistant sur le fait qu'il continuera à les faire car elles rendent les enfants heureux. L'attaquant d'Arsenal est connu pour être novateur sur ses célébrations de buts, le Gabonais ayant enfilé un masque de Spiderman après avoir marqué pendant son séjour à Saint-Etienne et au Borussia Dortmund. Aubameyang a également célébré un but pour Arsenal en Ligue Europa en 2019 en mettant un masque de Black Panther.

Raul Jimenez a également mis un masque pour célebrer un but, l'attaquant des Wolves effectuant un hommage à la WWE après son but lors d'une défaite 3-2 en demi-finale de la FA Cup contre Watford en 2019. En effet, les joueurs créent leurs propres hommages ou clin d'oeil lors de célébrations depuis des années, l'attaquant de Barcelone Antoine Griezmann ayant simulé des mouvements de danse provenant du jeu vidéo Fortnite dans le passé.

Le milieu de terrain du Real Madrid et international allemand Kroos s'est montré moins enchanté par ce qu'il a vu de ses collègues professionnels, qualifiant la décision de planifier des célébrations comme "très stupide". S'exprimant sur son podcast 'Einfach mal Luppen', Kroos avait déclaré : "Je trouve ça très ridicule. Pire encore, s'il y a des objets cachés dans leurs chaussettes. Je ne pense pas que ce soit un bon modèle non plus. Quelle absurdité".

Aubameyang n'étant pas satisfait des commentaires de Kroos, émettait une réponse sur les réseaux sociaux pour défendre sa position, insistant sur le fait qu'il le fait pour faire sourire les enfants qui suivent le football. L'homme de 31 ans a écrit sur les réseaux sociaux : "Au fait, est-ce que ce Toni Kroos a des enfants ? N'oubliez pas que je l'ai fait pour mon fils plusieurs fois et je le referai. J'aimerais que vous ayez des enfants un jour et rendez-les heureux comme ce lycéen. Et n'oubliez pas #maskon #staysafe".

Le message Twitter était accompagné d'une image d'une photo d'Aubameyang en super-héros qui avait été dessinée par un enfant, qui avait apparemment été designé par son école pour transmettre ce que le "bonheur" signifiait pour eux. Une fois que l'Allemand lui a répondu en lui disant qu'il avait trois enfants, Aubameyang a alors cité une photo de lui-même célébrant un but pour Dortmund avec Marcos Reus et portant un masque de Batman avec la légende : "Envoyez cordialement à Toni Kroos ses félicitations pour ses 3 enfants, Batman et Robin".