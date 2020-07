Et si donner du repos Ã  Messi Ã©tait la solution ?

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le FC Barcelone traverse une période délicate. Les trois matches nuls des quatre dernières rencontres ont fait prendre du retard dans la course au titre, et le Real Madrid s'est envolé avec quatre points d'avance.

Cependant, il y a une chose qu'il est possible de remarquer au sein de l'équipe de Quique Setién depuis la reprise. Le joueur clé, pièce maîtresse du jeu blaugrana, est seul à ne pas avoir pu profiter d'une seule minute de repos.

Leo Messi a joué toutes les minutes de tous les matches depuis la reprise, comme l'indique le quotidien 'AS'. S'il est vrai qu'il dispose déjà de peu de temps de jeu habituellement, il est difficilement possible d'imaginer que l'Argentin n'a pas souffert d'une baisse de son niveau physique après trois mois sans compétition, comme tous les autres joueurs du monde.

La fatigue musculaire et physique se ressent chez tout le monde. D'ailleurs, Leo Messi s'est montré de moins en moins brillant lors des dernières rencontres, et il a notamment eu besoin de trois rencontres pour atteindre son fameux 700e but.

S'il a délivré des passes décisives, l'Argentin n'a pas été aussi tranchant qu'à son habitude, il a même passé deux matches consécutifs sans cadrer une seule frappe. Une donnée qui surprend quand on connaît la précision de la Pulga.

Quique Setién, qui est d'ailleurs un grand admirateur de Leo Messi, ne semble pas pouvoir - ou vouloir - donner du temps de jeu à son capitaine. Pourtant, tout le reste de ses joueurs de champ ont eu du temps de repos depuis la reprise.

Piqué est le second joueur à avoir disputé le plus de minutes (522 sur 540 possibles), devant Jordi Alba, Arturo Vidal et Nelson Semedo. Sans oublier qu'un joueur comme Antoine Griezmann qui n'a disputé que 235 minutes.

S'il est évident que le Barça fonctionne beaucoup mieux sur le terrain avec son capitaine, et que ce dernier est considéré comme un "extraterreste", Leo Messi est bien humain et aurait peut-être besoin de repos pour pouvoir aider un peu plus ses coéquipiers.