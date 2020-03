Et si l'OM s'écroulait encore une fois ?

Le coach portugais semble avoir trouvé la formule. Les olympiens sont deuxièmes, derrière un PSG inarrêtable en Ligue 1, et c'est une performance remarquable, pour un club classé 5e à l'issue de la saison dernière. Le Velodrome s'est à nouveau rempli, les supporters ne boudent plus la direction... bref tout va pour le mieux à Marseille.

Pourtant, la question d'un potentiel surrégime, ou celle d'une probable baisse de niveau, d'une suffisance... ne peuvent pas être évitées. Plusieurs observateurs disent que l'OM profite des défaillances de l'OL et de Monaco, qui ont été habitués à truster le podium depuis quelques saison. Mais d'un point de vue général, il n'est est rien. Les Marseillais ont été réguliers et séduisants dans le jeu, cette deuxième place n'est pas un hasard.

Les incertitudes ne concernent pas le présent, ni le passé, mais surtout l'avenir. Les réticences du propriétaire américain à vouloir investir davantage dans les finances du club font ressortir un problème plus large : et s'il s'agissait d'un 'one shot' de l'OM ? Une bonne saison et puis s'en va. Une deuxième place pleine de promesses et une dissolution des espoirs. L'OM n'y est que trop accoutumé.

Peut-être que la réussite de cette saison va pousser Franck McCourt à mettre la main à la poche. On peut se douter également qu'il s'agit d'une condition très importante pour Villas-Boas, dans l'optique de poursuivre son aventure à l'OM.

Le succès futur de Marseille passe aussi par garder ses cadres, pour disputer la Ligue des Champions l'année prochaine et faire enfin bonne figure en Europe, après avoir atteint la finale de l'Europa League en 2016 et avoir disparu ensuite. Les cas de joueurs comme Kamara, Thauvin, Sanson ou Benedetto vont devoir être étudiés.

Mais la partie recrutement va être toute aussi décisive : un renfort sur chaque ligne serait le bienvenu. L'OM a toutes les cartes en main pour se remettre sur les bons rails, et pour de bon ! Reste à savoir si la direction controversée de Jacques-Henri Eyraud saura faire les bons choix. Pour l'heure, les Marseillais ont 6 points d'avance sur Rennes, troisième.