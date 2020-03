Et si Leroy SanÃ© finissait par prolonger ?

Leroy Sané sera en fin de contrat avec Manchester City en juin 2021, et le club britannique pourrait donc accepter de le laisser partir au Bayern Munich l'été prochain en cas de belle offre du club bavarois.

Mais selon le 'Telegraph', tout pourrait changer sous la demande de Sané lui-même. Le média britannique affirme que l'attaquant allemand pourrait finalement décider de prolonger son contrat avec Manchester City et de ne pas rejoindre la Bundesliga.

Une des raisons à cela serait son changement d'agent. Ce changement ne permettrait pas au Bayern d'entamer des discussions avec son nouvel agent avec le mois d'avril, la faute à une clause accordée avec son ancien agent.

Leroy Sané pourrait donc finalement rester à Manchester City, avec qui il n'a pour le moment pas pu jouer de la saison, la faute à une rupture du ligament croisé lors du Community Shield contre Liverpool en août dernier.

L'Allemand a rejoué cette semaine avec la réserve de City et son retour pourrait être de plus en plus proche.