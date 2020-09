Eto'o heureux que Messi reste au Barça

En fervant supporter du FC Barcelone, l'ancien international camerounais et attaquant du Baça, Samuel Eto'o, n'a pas caché sa joie concernant l'affaire Messi. Après plusieurs rumeurs qui envoyaient la Pulga à Manchester City, Eto'o exprime sa joie :

"Je suis heureux parce que mon fils Messi est resté à la maison. Et au Barça on a besoin de joueurs avec l'ADN blaugrana, Messi ce n'est pas suffisant. Sur le marché il faut chercher des joueurs qui ont le style tiki-taka et pas box-to-box"