Eto'o préfère le style de Mourinho à celui de Guardiola

Dans une interview accordée 'Sport Bible', le Camerounais Samuel Eto'o s'est penché sur quelques questions intéressantes concernant le passé, le présent et l'avenir du football. Il a fait l'éloge d'Ansu Fati, qu'il considère comme l'héritier de Leo Messi, mais a également parlé de sa carrière, notamment en comparant José Mourinho et Pep Guardiola.

Lui, qui a d'abord remporté le triplé avec Pep, puis l'a répété à l'Inter avec Mou, n'avait aucun doute et a déclaré qu'il reste sur le Portugais : "C'est plus une question de style qu'autre chose. Chacun a son propre style et je préfère celui de José Mourinho. Pep est aussi un entraîneur très, très "top", donc je ne pense pas qu'on puisse en choisir un. C'est juste une question de préférence."

"Pour moi, il n'y a personne comme Mourinho. En tant qu'entraîneur, personne ne peut motiver ses joueurs autant que José. Il y a des entraîneurs et des managers plus importants maintenant, mais je ne pense pas que quiconque, avec son propre style, puisse obtenir autant de ses joueurs que Mou. Pour moi, le triplé avec José est le 'special one'", a-t-il insisté.

Samuel Eto'o est arrivé à Barcelone en 2004 sous la direction de Joan Laporta et a joué cinq saisons en tant que Blaugrana au cours desquelles il a tout gagné. Sa dernière année avec Pep Guardiola a été particulièrement spectaculaire, au cours de laquelle il a marqué 36 buts et délivré 6 passes décisives et remporté tous les titres possibles.

Cependant, Pep a préféré signer Ibrahimovic et Eto'o a rejoint l'Inter de Mourinho dans l'opération. Il a répété le triplé malgré le fait que Mou le voyait plus comme un ailier et qu'il n'a pas pu réitérer ses excellents résultats en matière de buts. Il les reproduira lors de la saison 2010-11, sans le Portugais dans l'équipe, lors de la meilleure saison statistique de sa carrière.