Euro, Copa América, JO : les grands rendez-vous de l'année 2021

Euro: du 11 juin au 11 juillet (dans douze pays).

La France tentera de faire le doublé Coupe du monde/Euro mais devra sortir d'un groupe difficile avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie.

Ligue des nations : du 6 au 10 octobre (en Italie)

Qui succédera au Portugal, vainqueur de la première édition en 2019 ? La première demi-finale opposera l'Italie à l'Espagne et la seconde, la Belgique à la France, pour une revanche du Mondial 2018.

Copa América : du 11 juin au 10 juillet (en Argentine et en Colombie)

En cinq participations à la Copa América, Lionel Messi n'a jamais soulevé le trophée, s'inclinant trois fois en finale (2007, 2015, 2016). L'Argentin va donc retenter sa chance et croisera la route d'un adversaire exotique lors de la phase de groupes : l'Australie. Le Qatar est également de la partie après une première participation en 2019.

Gold Cup : du 10 juillet ay 1er août (pays organisateur restant à annoncer)

Le Mexique et les Etats-Unis sont comme d'habitude les grands favoris du tournoi réunissant les sélections de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et des Caraïbes.

La Martinique est une fois de plus qualifiée et aura fort à faire dans le groupe B avec les USA et le Canada. Et bien évidemment, le Qatar sera de la partie et fera face, dans le groupe D, au Honduras, au Panama et à la Grenade.

Jeux Olympiques : 21 juillet au 7 août (au Japon)

Pour la première fois depuis les JO d'Atlanta en 1996, l'équipe de France Espoirs participera à la phase finale. Avec Mbappé ? L'attaquant du PSG souhaite disputer l'épreuve mais son club n'est pas obligé de libérer…

Les équipes pouvant sélectionner trois joueurs de plus de 24 ans, l'Argentine espère pouvoir aligner Lionel Messi et l'Egypte faire de même avec Mohamed Salah. Quant à l'Espagne, elle souhaite offrir à Sergio Ramos le seul titre international manquant à son palmarès.

Ligue des champions et Ligue Europa

La finale de la Ligue des champions est prévue le 29 mai au stade olympique Atatürk d'Istanbul et la finale de la Ligue Europa aura lieu trois jours plus tôt, le 26 mai, ay stade Miejski de Gdansk, en Pologne.

Les vainqueurs se retrouveront ensuite pour la Supercoupe d'Europe en août 2021. La date précise n'est pas encore connue et quatre stades postulent pour accueillir le rendez-vous : le stade Dinamo de Minsk (Biélorussie), le stade Olympique d'Helsinki (Finlande), le Windsor Park de Belfast (Irlande du Nord) et le complexe sportif régional Metalist de Karkhiv (Ukraine).

Concernant les féminines, la finale de la Ligue des champions se jouera le 16 mai au Gamla Ullevi de Göteborg, en Suède. L'Olympique Lyonnais, tenant du titre, tentera de remporter un huitième trophée.

Coupe du monde des clubs de la FIFA : décembre 2021 (au Japon)

Sept clubs représentant six confédérations sont attendus au Japon dont le vainqueur de la Ligue des champions et de la Copa Libertadores. Le vainqueur du championnat japonais, la J. League, sera qualifié en tant représentant du pays organisateur.

Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions

La trente-huitième et dernière journée de Ligue 1 aura lieu le 23 mai et on espère que le championnat restera indécis jusqu'au but tant la phase aller a été serrée.

La finale de la Coupe de France est prévue le 24 avril au Stade de France.

Cette année 2021 verra aussi se jouer le Trophée des champions 2020, le 13 janvier, entre le PSG et l'OM, au stade Bollaert-Delelis, à Lens.