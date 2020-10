Le mode d'emploi des barrages pour l'Euro

Quatre "voies" mènent à l'Euro 2020, reporté à l'été 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Chacune de ces quatre voies est composée de quatre équipes, qui s'affrontent jeudi en demi-finales sur match sec, pour des finales prévues le 12 novembre.

Quelles équipes qualifiées pour ces barrages ?

Participent à ces barrages les 16 meilleures équipes de chaque division de la Ligue des nations 2018-19 qui n'ont pas réussi à se qualifier pour l'Euro via les qualifications traditionnelles.

Ces équipes ont été réparties en quatre voies, correspondant aux quatre divisions de niveau décroissant (A à D) de la Ligue des nations, cette nouvelle compétition lancée par l'UEFA après le Mondial 2018 pour rendre certaines fenêtres internationales plus attractives.

La voie A est composée de l'Islande, de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Hongrie; la voie B de la Bosnie-Herzégovine, de l'Irlande du Nord, de la Slovaquie et de l'Irlande; la voie C de l'Ecosse, d'Israël, de la Norvège et de la Serbie; la voie D de la Géorgie, du Bélarus, de la Macédoine du Nord et du Kosovo.

Quel tableau pour chaque voie ?

En demi-finale, le mieux classé en cumulé lors de la Ligue des nations accueille le moins bien classé des quatre barragistes de la "voie", tandis que le deuxième mieux classé accueille le troisième. Le pays hôte de la finale de chaque voie a été tiré au sort.

Pour compléter la voie A, dont la plupart des équipes étaient déjà qualifiées pour l'Euro par ailleurs, l'Islande s'est ainsi vue adjoindre trois équipes de la Ligue C, tandis que les quatre équipes composant la voie B sont les quatre seules équipes de la Ligue B non-qualifiées.

Chaque finale de voie aura lieu le 12 novembre chez le vainqueur de l'une des deux confrontations.

Quels groupes pour les qualifiés ?

C'est la question qui intéresse le plus certains favoris au titre continental. Si le tirage au sort de l'Euro a eu lieu le 30 novembre 2019 à Bucarest, les groupes peuvent encore légèrement évoluer selon les résultats de ces barrages.

Deux choses sont sûres: le vainqueur de la voie B ira dans le groupe E (avec l'Espagne, la Suède et la Pologne), tandis que le vainqueur de la voie C sera reversé dans le groupe D (avec l'Angleterre, la Croatie et la République tchèque).

Le suspense réside essentiellement dans le résultat de la voie A. La France, championne du monde en titre mais condamnée au groupe le plus relevé (le groupe F avec l'Allemagne et le Portugal), ne serait sans doute pas contre une qualification de la Roumanie, l'un des 12 pays hôtes de la compétition, puisque c'est alors le vainqueur de la voie D, la plus faible sur le papier, qui serait reversé dans le groupe F. La Roumanie, elle, irait dans le groupe C avec les Pays-Bas, l'Ukraine et l'Autriche.

A l'inverse, si la victoire dans la voie A revient à la Bulgarie, la Hongrie ou l'Islande, c'est celle-ci qui rejoindrait le groupe F, tandis que le vainqueur de la voie D irait dans le groupe C.