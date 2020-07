Everton dit au revoir à Sidibé

Si Djibril Sidibé s'était imposé à Everton et a participé à un total de 25 rencontres en Premier League cette saison, il ne restera pas chez les Toffees pour les saisons à venir.

Everton avait reçu le champion du monde français pour un prêt d'un an avec option d'achat (14 millions d'euros). Après avoir prolongé son contrat pour terminer la saison, Everton a décidé de ne pas le conserver.

L'avenir du joueur français est donc incertain pour le moment, et le joueur doit retourner à Monaco, qui ne voulait pas de lui la saison prochaine mais qui vient tout juste de voir arriver un nouvel entraîneur.

Le défenseur latéral devra donc convaincre Niko Kovac ou trouver une nouvelle destination. Everton, quant à lui, a publié un message d'adieux à son désormais ancien latéral droit.

l Best of luck in your future career, Djibril!



Thank you for your efforts while on loan this season. #EFC pic.twitter.com/hAMFvMm7jn