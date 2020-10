Attentat sur Van Dijk, Pickford pas sanctionné par la FA !

La saison de Virgil van Dijk a basculé samedi, lors du derby entre Everton et Liverpool (2-2). Et elle a probablement pris fin.

Les images ont fait le tour du monde : sur une offensive des Reds, le gardien adverse Jordan Pickford a totalement manqué sa sortie sur le Néerlandais, sonné et immédiatement remplacé.

Ligaments croisés touchés pour Van Dijk

Et dimanche, le verdict est tombé : ligaments croisés touchés pour le Néerlandais, et opération à venir. De son côté, Pickford a tranquillement continué son match. La raison ? Pour les arbitres de la VAR, Van Dijk était tout simplement hors-jeu sur l’action, et l’attentat du gardien d’Everton ne méritait donc pas de carton rouge.

Et c’est justement pour cette raison que - comme s’accorde à le dire l’ensemble de la presse anglaise - Pickford ne sera pas sanctionné par la FA, uniquement habilitée à sanctionner les actions qui ont réussi à échapper aux arbitres et à la VAR. Une décision difficile à digérer pour les Reds...