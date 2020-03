Everton revient Ã  la charge pour Gabriel Magalhaes

Gabriel Magalhaes est l'une des révélations du football européen et Everton suit cette piste depuis plusieurs mois.

Les Anglais sont à la lutte pour s'attacher ses services bien que le défenseur semble vouloir poursuivre son étape à Lille. Everton ne compte pas baisser les bras pour l'enrôler.

Selon les informations du quotidien britannique 'The Independent', les dirigeants d'Everton auraient déjà noué les premiers contacts avec le joueur et le club nordiste en vue d'un possible transfert.

Magalhaes est un pilier au sein de la formation entraînée par Christophe Galtier et accumule 2898 minutes de jeu réparties en 33 rencontres cette saison.

D'autres écuries de Premier League sont également sur le dossier, dont Arsenal.