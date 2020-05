Eyraud botte en touche pour la rumeur Kamara au PSG

Le Paris Saint-Germain est à la recherche de défenseurs alors que Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Thiago Silva sont tous les trois en fin de contrat et risquent de partir le 30 juin prochain.

Et parmi les rumeurs concernant le club parisien, Boubacar Kamara est évoqué comme étant un intérêt de Leonardo pour le prochain mercato estival. Un Kamara qui ne cesse de briller à l'OM.

Cette rumeur ne met pas en joie les supporters du club phocéen, et encore moins en pleine période de crise alors que le club est en pleine crise après le départ d'Andoni Zubizarreta et le possible départ d'AVB.

"Non, je ne vais pas faire de commentaire individuel sur les membres de l'effectif. Et encore une fois, de toute façon, une opération comme celle-là, il faut trois personnes autour de la table : le club acquéreur, le club vendeur et le joueur", a lâché Eyraud pour 'RMC Sports'.

"Tant qu'il n'y a pas d'alignement entre ces trois acteurs, ce n'est pas possible. Ce que je veux, c'est qu'il y ait cet alignement, qu'on travaille en bonne intelligence et que ça offre des perspectives supérieures. Et ce n'est pas si facile que ça", a-t-il ajouté.