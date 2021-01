Tottenham balaie le Marine FC et se qualifie

Week-end de FA Cup outre-manche après une période des fêtes particulièrement chargée pour les équipes de Premier League. Et après Liverpool, les deux Manchester, Chelsea ou encore Arsenal, Tottenham n'a pas tremblé pour passer l'obstacle Marine FC, écurie qui évolue actuellement en Northern Premier League, la huitième division.

Pour l'occasion, José Mourinho avait fait le choix de donner leur chance à d'habituels seconds couteaux, à l'image de Lucas Moura, Dele Alli ou Carlos Vinicius.

C'est d'ailleurs l'attaquant brésilien qui s'est rapidement distingué en inscrivant un triplé pour assurer une soirée tranquille à son équipe. Une reprise victorieuse au second poteau sur un ballon parfait de Dele Alli, un ballon bien suivi après une volée de Doherty repoussée et une frappe précise au coeur de la surface pour les premiers buts du joueur prêté par Benfica.

Trois buts entrecoupés d'une réalisation de l'ancien Parisien Lucas Moura et l'affaire était entendue avant même le retour aux vestiaires. Car malgré cinq frappes tentées (pour deux cadrées), le Marine FC n'aura guère été dangereux sur la cage gardée par Joe Hart.

Après le repos, le technicien en a même profité pour lancer plusieurs jeunes joueurs issus du centre de formation du club. Opportunité parfaitement saisie par le très jeune Alfie Devine, 16 ans, milieu de terrain des U18 des Spurs, et auteur du cinquième but des siens à l'heure de jeu sur un service de Lucas. Une belle première parmi les professionnels pour celui qui est désormais le plus jeune joueur de l'histoire du club en compétition officielle.

Plus grand chose ne va se passer au cours d'une fin de match dont l'issue est désormais écrite. Tottenham continue sa quête d'un trophée sous l'ère Mourinho (ils se sont déjà pour cela offert une finale de League Cup, programmée le 25 avril prochain face au Manchester City de Pep Guardiola) et se donne de l'air après plusieurs résultats compliqués ces dernières semaines en championnat.

Les Spurs doivent désormais patienter jusqu'à lundi pour connaître leur prochain adversaire dans la compétition. Le quatrième tour est programmé pour le week-end du 23 janvier. Rendez-vous en revanche dès mercredi à Aston Villa pour tenter de se rapprocher de la tête du classement.