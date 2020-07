Futur adversaire du Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des Champions, l'Atalanta Bergame est une équipe en forme. Nouveau dauphin de la Juventus Turin en Serie A, l'équipe entraînée par Gian Piero Gasperini s'est de nouveau largement imposée mardi soir face à Brescia (6-2). Un succès de plus remporté avec la manière, qui vient conforter la position de nombreux observateurs, lesquels estiment que les Franciliens auraient tort de sous-estimer leur futur adversaire.

Ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra, Fabio Capello est justement de ceux-là. Selon lui, l'Atalanta Bergame est une équipe dont le Paris Saint-Germain devra impérativement se méfier au moins d'août prochain. Et pour cause, en plus de ses qualités, l'Atalanta est en mission.

"L'Atalanta est une équipe composée d'éléments de qualité, qui sont remontés, et qui portent la volonté de cette ville. Le confinement et la crise sanitaire les a encore plus soudés, et il y a un grand club derrière. Le PSG n'est pas un adversaire facile, ils ont des attaquants techniques qui ont de la qualité dans les duels. C'est une équipe qui a une grande qualité et cela dépendra beaucoup de la façon dont elle va relever le défi de l'arrêt des matchs officiels. Mais l'Atalanta mettra le PSG en difficulté", a assuré l'ancien entraîneur du Real Madrid pour la 'Rai'. Mardi soir, Gian Piero Gasperini a affirmé être déjà concentré sur le rendez-vous à venir face aux Français.