Fabio Quagliarella dit non à la Juventus

En quête d'un numéro 9 pour épauler Cristiano Ronaldo, Morata et Cie dans le front de l'attaque, la Juventus avait songé à Fabio Quagliarella. Car à 37 ans, l'Italien prouve que l'âge n'est qu'un chiffre (7 buts en 14 matchs de Serie A cette saison).

Ce jeudi, Fabio Quagliarella a tenu à mettre fin à toutes les rumeurs de départ sur son compte Instagram.

"Si j'ai tant donné et reçu encore davantage, si je ressens à chaque fois mon cœur qui bat de la même façon dans ma poitrine, cela veut dire qu'il y a des liens plus forts que tout, qui vont au-delà des intérêts, qui mettent de côté l'actualité et respectent l'histoire. Je pense, je vis et je joue comme ça", a-t-il écrit.

Le message est passé.