Fabregas révèle pourquoi il a refusé MU

En 2003, Cesc Fàbregas a fait ses valises et a quitté Barcelone pour rejoindre Londres alors qu'il n'avait que 15 ans. Mais le joueur de Monaco aurait pu être un joueur de Manchester United à l'époque.

Il a effectué ses débuts chez les professionnels à seulement 16 ans avec les gunners. L'ancien joueur du FC Barcelone est revenu sur son passage en Angleterre et avoue que son destin aurait pu être différent s'il n'avait pas rencontré Wenger.

"J'avais 15 ans et j'étais le capitaine de l'équipe (à La Masia, ndlr) et j'étais très apprécié. Au-dessus de moi, il y avait Iniesta et d'autres joueurs qui avaient le potentiel pour réussir. Un jour, un scout d'Arsenal est venu parler avec mes parents. Je l'ai écouté et le gars m'a dit qu'il m'avait vu jouer 50 fois et que j'étais parfait pour jouer à Arsenal et en Premier League. Quand je me suis rendu à Londres, c'était en juin et tout le monde était en vacances. Arsène Wenger était à Paris en vacances mais a pris un jet privé pour venir me rencontrer. David Dean (ancien vice-président des Gunners) est aussi venu à Colney (le centre d'entraînement d'Arsenal) pour me voir. Ça m'a un peu choqué, je me suis dit "wow, Arsène Wenger, j'ai 15 ans, je ne suis personne et cet homme interrompt ses vacances pour me rencontrer". Il a parlé à ma mère, m'a montré le centre d'entraînement et je suis juste tombé amoureux, je suis tombé amoureux de tout le projet, de tout", a lâché Cesc Fabregas

Cesc a avoué à Ferdinand que sans l'intervention de Wenger il aurait pu signer à Manchester United.