Marseille devant l'instance de jugement pour le FPF

L'Olympique de Marseille "ne s'est pas conformé aux conditions de l'accord négocié pour la saison 2019/2020" et l'enquêteur en chef de l'instance du contrôle financier "a décidé de transmettre le dossier à l'instance de jugement", a indiqué l'UEFA dans un communiqué.

Le dossier du club polonais du Lechia Gdansk a également été transmis à l'instance de jugement, a indiqué l'UEFA.

Epinglé pour non-respect du fair-play financier, l'Olympique de Marseille a signé un accord avec l'UEFA, par lequel le club phocéen est contraint de réduire ses dépenses pendant quatre saisons.

Dans cet accord, qui court jusqu'à la saison 2022/2023, l'OM s'est engagé à afficher "un déficit maximum de trente millions d'euros" sur l'exercice clos en 2020, "zéro euro" en 2021 et enfin "de parvenir au plein respect du seuil de rentabilité" en 2023, avait précisé l'UEFA en juin dernier.

Pour rappel, le fair-play financier (FPF) interdit à un club engagé en compétition européenne de dépenser plus que ce qu'il ne gagne et encadre étroitement les injections de capitaux de la part des propriétaires.

Les sanctions peuvent aller du simple blâme jusqu'à l'exclusion des compétitions.

Ce règlement a notamment conduit l'UEFA à sévèrement sanctionner récemment le club anglais de Manchester City, en le privant des Coupes d’Europe pour les deux prochaines saisons.

Marseille, actuel 2e de Ligue 1 et qui vise une participation à la Ligue des champions la saison prochaine, s'est également vu retirer un total de six millions d'euros sur les revenus éventuels de ses participations futures aux compétitions européennes (C1 et C3): deux millions ferme et quatre millions d'euros conditionnés au respect par le club de ses engagements.

Les Marseillais devront enfin limiter à 23 (contre 25 habituellement) le nombre de joueurs qu'ils pourraient inscrire en Coupes d'Europe lors de la saison 2020/2021.

"Cette restriction sera levée pour les saisons 2021/22 et/ou 2022/23 si le club respecte les mesures opérationnelles et financières convenues», avait précisé l'UEFA en juin.