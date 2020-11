Favre acquiesce, Haaland n'est pas encore un grand joueur

Le Borussia Dortmund s'est incliné sur sa pelouse ce samedi face à Cologne, menés 2 buts à 0 les joueurs de Lucien Favre n'ont pas mieux fait qu'une réduction de l'écart à la 74e minute par l'intermédiaire de Thorgan Hazard.

Pourtant, les situations, les Borussen les ont eu. Et, la plus intéressante d'entre elles fut entre les pieds d'Erling Haaland à la 94e minute de jeu. L'actuel meilleur buteur du club a surpris son monde en ratant l'immanquable.

Servi par le jeune Moukoko en toutev fin de match, Reus remettait en une touche de balle pour Haaland, absolument seul devant le but, mais ce dernier ouvre trop son pied et voit sa tentative filer à gauche du but.

Interrogé à l'issue du match au micro de 'ZDF', Lucien Favre a analysé les manquements de son attaquant lors du match du jour : "Il ne s'est pas assez déplacé, il n'a pas fait assez de course dans la profondeur".

Le journaliste a ensuite poursuivi en adressant une question à l'entraîneur du Borussia : "ce n'est pas encore un grand joueur ?", le Suisse a répondu par un franc : "Exactement".

Il était également déçu de la prestation collective : "Nous sommes déçus. Il est difficile d'accepter cette défaite à la maison. On n'a pas assez bougé et on leur laissait le temps de se replacer. Nous n'avons jamais trouvé la solution".