Ousmane Dembélé est considéré comme un "joueur génial" par le candidat à la présidence du FC Barcelone Joan Laporta, le champion du monde 2018 bénéficiant d'un retour en forme très attendu lors de la saison 2020-2021. L'international français s'est rendu la vie difficile au Camp Nou après son énorme transfert de 105 millions d'euros en provenance Borussia Dortmund à l'été 2017, notamment en raison de nombreuses blessures.

Une étincelle a cependant été redécouverte par le joueur de 23 ans cette saison, un statut de titulaire lui étant assuré dans sous les ordres de Ronald Koeman, lorsque l'international français était disponible. "Je suis un grand fan d'Ousmane Dembélé", a déclaré Laporta, qui est en lice pour être à la tête de la présidence du Barca pour la deuxième fois dans sa vie, dans une interview accordée à Gerard Romero sur Twitch.

"Il est dans une forme spectaculaire et mentalement il est très fort aussi. Ce sont des joueurs que je vais essayer et faire en sorte que le Barça ait pendant de nombreuses années. Je me suis toujours prononcé en faveur d’Ousmane Dembélé. Je pense qu'il mérite un traitement spécial parce que ces types de joueurs géniaux, vous devez vous en occuper. J'aime vraiment voir Ousmane Dembélé être si bon", a confirmé l'ancien président du Barça.

Dembélé enfin laissé tranquille par les blessures

L'ailier français compte 26 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, enregistrant six buts et quatre passes décisives jusqu'à présent. Il a maintenant atteint le cap des 100 matches sous les couleurs des Blaugrana depuis son arrivée en Catalogne en 2017 et est sur la bonne voie pour réaliser sa campagne la plus productive à ce jour, il faut dire que le Français, épargné par les grosses blessures pour le moment, n'a manqué que quatre matches de Liga en raison d'un pépin physique et pourrait disputer son plus grand nombre de matches sur une saison en championnat (29 en 2018/2019).

Ousmane Dembélé a admis avoir éprouvé des difficultés au Barça depuis son passage de Dortmund très médiatisé qui l'a vu être recruté par les géants de la Liga avec les fonds générés par une vente record de Neymar au Paris Saint-Germain. Il a déclaré à l'UEFA : "Quand je suis venu ici, j'étais très fragile. Même lorsque je débutais professionnellement au Stade Rennais et au Borussia Dortmund, j'étais très fragile, mais j'ai parcouru un long chemin à Barcelone avec les entraîneurs physiques."

Ma façon de m'entraîner, ma façon de préparer les matches, tout a changé. Les années passent et je grandis, c'est donc normal pour moi de changer un peu. Je suis plus à l'aise, je me sens bien ici à Barcelone et dans ma propre vie", a ajouté l'international français. Dembélé cherche à aider l'équipe de Koeman à remporter un trophée majeur en 2021, la prochaine sortie du Barça étant prévue ce mardi avec la réception du PSG lors du huitième de finale aller de Ligue des champions.