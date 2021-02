Dembélé : "La remontada va rester dans les annales"

Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain vont se retrouver ce mardi soir au Camp Nou, quatre ans après un match historique ayant vu le club catalan réussir la plus grosse "remontada" de l'histoire en l'emportant 6-1 et en éliminant le club français au même stade de la compétition, en huitièmes de finale. Un match marquant dans lequel Neymar avait brillé, avant de quitter le club quelques mois plus tard, le Brésilien ayant été remplacé par Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho.

Dans une interview accordée à l'UEFA, Ousmane Dembélé est revenu sur la remontada effectuée par le Barça face au PSG : "Je pense que c’est un match qui va rester dans les annales, surtout côté barcelonais. Etre mené quatre à zéro, je pense que pour toutes les équipes d’Europe et de Ligue des champions c’est difficile à remonter.. Ils l’ont fait avec en plus une grande équipe et des joueurs de classe mondiale comme Neymar, Léo ou Andres Iniesta. C’est un match qui va rester dans les annales."

"C’est un peu comme une revanche, ce sont les médias qui essayent de faire monter la sauce. Par contre nous n’en parlons pas. On sait que cela va être un match difficile. On connaît Paris, c’était le dernier finaliste de la Ligue des champions. C’est une équipe qui est favorite pour gagner le titre. On est plus focalisés sur ce match après la remontada d’il y a quatre ans. Il y a eu beaucoup de changements des deux côtés. On est surtout focalisés sur ce match face à Paris", a ajouté l'international français.