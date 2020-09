Dix mois plus tard, revoilà Ousmane Dembélé

On l'avait quitté sur des images de dévastation, blessé, en larmes et sans crampons, assis sur la pelouse du Camp Nou le 27 novembre 2019.

Près d'un an plus tard, Dembélé s'est relevé: le 12 septembre, pour son premier match sous le maillot blaugrana depuis de longs mois, l'attaquant a ouvert la marque après seulement six minutes de jeu en amical contre Tarragone (3-1), envoyant un ballon chanceux sous les jambes du gardien adverse.

Un but pour signer son retour. Le premier but de l'ère Ronald Koeman au Barça. Mais désormais, Dembélé a faim de compétition.

Pendant la longue absence de l'international français (23 ans, 21 sélections), le Barça a complètement changé de visage: trois entraîneurs se sont succédé sur le banc (Valverde, Setién puis Koeman) et après une saison sans aucun trophée, ponctuée d'innombrables crises, le club a poussé vers la sortie des tauliers du vestiaire (Rakitic, Vidal, Suarez...).

Longue convalescence

Tout cela, l'ailier gauche explosif au corps fragile l'a vécu de loin, entre son opération à Turku, en Finlande, et ses passages au centre de rééducation d'Aspetar, au Qatar.

Déjà victime d'une grave blessure en septembre 2017, juste après son retentissant transfert vers le Barça pour 105 M d'EUR (plus environ 40 M en bonus, soit la 2e recrue la plus chère de l'histoire du club), "Dembouz" a encore squatté l'infirmerie catalane en 2019-2020.

Il y a d'abord eu cette lésion à la cuisse gauche, qui lui a valu cinq semaines d'absence entre septembre et octobre 2019.

Puis, le 27 novembre 2019, alors qu'il affronte son ancien club du Borussia Dortmund (2016-2017) en phase de groupes de Ligue des champions, Dembélé doit quitter la pelouse en larmes, blessé cette fois à la cuisse... droite.

Alors que le Barça évalue son absence à dix semaines (c'est-à-dire jusqu'à mi-février), l'ailier reprend l'entraînement de manière prématurée, fin janvier. Le 4 février, c'est la tuile: Dembélé rechute. "Rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse droite", annonce le Barça. S'ensuit une longue convalescence.

Éclaircie dans la grisaille, les bouleversements du calendrier liés au coronavirus lui permettent de revenir à temps pour le "Final 8" de la Ligue des champions à Lisbonne. Mais patatras: le Barça est étrillé par le Bayern (8-2) et "Dembouz", remplaçant, n'entre même pas en jeu.

"Meilleure recrue de l'intersaison"

Après cette saison terrible bouclée avec seulement un but en neuf petits matches disputés toutes compétitions confondues, la chance va-t-elle enfin tourner pour le champion du monde ?

Luis Suarez parti à l'Atlético, Martin Braithwaite gêné par une blessure au quadriceps gauche, Dembélé espère sans doute s'illustrer en Liga, aux côtés du capitaine Lionel Messi, resté au club à contrecœur, et de son compatriote Antoine Griezmann, attendu au tournant. Il y a aussi le revenant Philippe Coutinho et le jeune prodige Ansu Fati, désormais intégré à l'équipe première à 17 ans.

Le dispositif en 4-2-3-1 prôné par Koeman pourrait offrir de belles options dans le couloir gauche à la vitesse et à l'explosivité du Français. Selon la presse sportive catalane, le technicien néerlandais lui aurait signifié dès son arrivée qu'il comptait sur lui pour la saison à venir.

En Espagne, les médias spécialisés l'ont d'ailleurs qualifié de "meilleure recrue de l'intersaison". Présent lors des trois matches de préparation du Barça en septembre (contre Tarragone, Gérone et Elche), Dembélé s'est montré incisif, laissant entrevoir tout le mordant qu'il peut apporter à ce Barça en quête de renouveau.