"Je ne pouvais pas me permettre de laisser partir Messi"

Bartomeu a réagi à la menace de poursuites judiciaires de l'ex-entraîneur blaugrana Quique Setién pour des irrégularités dans son licenciement, consécutif à l'humiliante élimination en Ligue des champions subie mi-août face au Bayern (8-2).

"On a essayé de négocier un départ à l'amiable, qui lui a été communiqué en temps voulu. On a négocié avec les représentants mais on n'est pas arrivé à un accord. Un juge se prononcera dans les prochains jours", a annoncé Bartomeu.

"Jamais en conflit avec Messi"

Le président est aussi revenu sur le départ avorté de Lionel Messi, soulignant qu'il n'entrerait "jamais en conflit" avec l'Argentin.

"Je ne pouvais pas me permettre, comme toute personne du conseil d'administration ou du staff technique, de laisser partir le meilleur joueur du monde. Il faut discuter des choses en interne. Nous devons soutenir l'équipe et les joueurs. Nous devons nous féliciter que Messi soit toujours avec nous. Il est enthousiasmé par Koeman. L'important est qu'il joue au Barça, à domicile. Nous voulons qu'il prenne sa retraite ici et faire ensuite un projet avec Messi", a insisté Bartomeu.

Après avoir annoncé des "changements profonds" dans l'effectif, la direction patine sur ce mercato, limitée par les contraintes économiques.

"Le Barça a les ressources suffisantes, mais avant de faire venir des joueurs, il faut que d'autres partent. Il y a des joueurs avec qui nous sommes en train de chercher un départ", a distillé le président en indiquant que la masse salariale était "à la limite du fair-play financier".

Bartomeu a pourtant écarté un départ de Luis Suarez vers la Juventus. "Luis Suarez est un joueur du Barça, un des joueurs les plus importants de l'équipe, et il est toujours en contrat", a-t-il affirmé à propos de l'attaquant uruguayen.