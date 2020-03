Descendu en Ligue 2 avec Guingamp au terme de la saison dernière, Ludovic Blas n'avait disputé que quelques rencontres de seconde division avant de rejoindre le FC Nantes, lors du dernier mercato estival. Si le jeune joueur a mis du temps à s'adapter au style de jeu des Canaris, il s'est imposé comme l'un des leaders techniques de l'équipe entraînée par Christian Gourcuff, et peut se targuer d'avoir des statistiques séduisantes : 5 buts marqués en 24 rencontres de Ligue 1.

"Mes premiers matchs n’étaient pas très bons​"

Interrogé sur sa saison pour le site internet officiel du FC Nantes, Ludovic Blas a tenu à remercier son entraîneur pour sa confiance. "J’ai eu du mal au début mais je pense que ça peut se comprendre. J’arrivais dans un nouvel environnement et c’était la première fois que je changeais de club. J’ai eu du mal, sincèrement, a reconnu l’ancien Guingampais. Mais ce qui m’a aidé, c’est la confiance du coach", a d'abord confié le Français, avant de poursuivre.

"Mes premiers matchs n’étaient pas très bons mais il m’a toujours fait jouer alors qu’il avait la possibilité de me sortir. La première fois que j’ai vraiment pris du plaisir, c’était face à Nice. Et mon premier but en L1 avec le maillot jaune contre Saint-Etienne a aussi tout déclenché".