Conceiçao : "Nous aurions même pu creuser un écart plus important"

Longtemps attendu par les supporters, le retour de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions tourne au fiasco. Après s'être inclinés face à l'Olympiakos et Manchester City, les Phocéens ont de nouveau été défaits, mardi soir, sur la pelouse du FC Porto (3-0). Une défaite cuisante, la troisième en autant des matches. Crise.



En fin de soirée, les déclarations de Steve Mandanda et André Villas-Boas, respectivement capitaine et entraîneur du club, ne trompaient pas. À Marseille, c'est bien un sentiment de honte qui se dégage après ce large revers concédé face aux Portugais. Un sentiment appuyé par un bien triste record égalé par l'OM...

De son côté, Sergio Conceiçao, entraîneur de Porto, est apparu très satisfait de la prestation de son équipe en conférence de presse d'après-match. "C'était important d'identifier les points forts mais aussi les points faibles de l'adversaire, pour savoir où on pouvait leur faire mal. Nous savions qu'en jouant en 4-4-2, leurs milieux ou leurs attaquants auraient du mal à suivre nos latéraux. Beaucoup de ce que nous avons fait a été lié à ça. Mes joueurs ont interprété notre stratégie de manière fantastique. C'était un match réussi. Nous avons laissé peu de place à l'adversaire et nous aurions même pu creuser un écart plus important", a ainsi confié l'ancien du FC Nantes, au micro de TVI.