Fede Valverde, l'atout fraÃ®cheur du Real

Il y a deux joueurs qui, lorsqu'ils jouent, font en sorte que le jeu madrilène, au centre du terrain, domine tout. Je parle bel et bien de Carlos Henrique Casemiro et Federico Valverde.

Le premier a toujours été l'un des favoris de Zidane et on l'a rarement vu tourner. Il n'en a pas été de même pour l'Uruguayen, qui s'est reposé à plusieurs reprises.

Mais les repos de Fede Valverde n'ont pas laissé de bons souvenirs aux madrilènes. Lorsque le 'Pajarito' est sur le terrain, l'équipe de Zizou est beaucoup plus à l'aise dans le jeu.

La dernière défaite des 'merengues', contre le Real Betis à Benito Villamarín, a signifié la fin de l'activité sportive des hommes de Zidane. Valverde avait débuté ce match sur le banc.

Toutes les bonnes actions du Real Madrid passent par lui. Sur les 16 matches où le joueur 'charrúa' n'a pas été titulaire, l'équipe de Zidane a perdu quatre fois.

En revanche, lorsqu'il est sur la pelouse, l'équipe de la capitale espagnole marque presque un but de plus par match et encaisse beaucoup moins. Il semble évident que Valverde est la clé du jeu du Real.