Federico Bernardeschi a tranchÃ© pour son avenir

Federico Bernardeschi a rejoint les rangs de la Vecchia Signoria en 2017 en provenance de la Fiorentina. Depuis, le joueur n'a pas confirmé les espoirs placés sur lui.

L'ailier a joué 24 rencontres cette saison avec la Juve, la plupart des matches en tant que titulaire. Mais voilà que les rumeurs circulent à son sujet, selon la presse italienne, il pourrait quitter le club piémentois, et il a déjà plusieurs clubs intéressés par ses services, dont le FC Barcelone. Néanmoins, son agent a calmé le jeu dans les colonnes de 'La Gazzetta dello Sport'.

"Federico est heureux à la Juve. Parle-t-on de lui ailleurs ? Non, il veut rester en noir et blanc. Cela m’attriste que les fans le sifflent, Sarri et le club l'ont toujours défendu. Je suis heureux parce que Fede, dans son rôle naturel d'outsider, a toujours donné le meilleur de lui-même. Ce n'est pas une coïncidence s'il est titulaire en équipe nationale. Il est aussi généreux et est déjà parvenu à s’adapter à d’autres situations. Federico ne bougera pas," a déclaré son agent.