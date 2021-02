Cela fait un an que Fekir ne marque plus dans le jeu

Nabil Fekir est l'un des joueurs les plus importants dans l'effectif du Betis Séville. La qualité du milieu de terrain offensif est inégalée au club et le groupe 'vert et blanc' espère pouvoir profiter de sa magie encore longtemps.

L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a marqué un but et a offert cinq passes décisives cette saison. Le journal espagnol 'Mundo Deportivo' nous livre une statistique fâcheuse concernant le joueur : ça fait un an que Fekir n'a pas marqué dans le jeu.

Le 9 février 2020, Fekir avait marqué lors de la défaite de son équipe contre le FC Barcelone, mais depuis... il n'a marqué que deux penaltys et en a manqué deux, un contre Elche et un lors d'un derby face au FC Séville.