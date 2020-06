"Fekir est trop irrégulier"

Ce fut l'une des surprises du mercato estival de la saison dernière. Nabil Fékir quittait l'Olympique Lyonnais pour se relancer du côté du Betis, pour un transfert qui a coûté 20 millions d'euros.

Le joueur français a un bon bilan pour le moment sous les couleurs de son équipe, pour un total de sept buts contre six passes décisives, mais ne parvient pas encore à être régulier.

L'attitude du joueur ne plairait pas à tout le monde. Selon les propos d'un dirigeant du club relayés par 'L'Équipe', l'attitude du joueur, notamment sa faible participation en défense, agace certains membres du club.

"Il est beaucoup trop irrégulier. On a le sentiment que cela lui coûte de se motiver pour certains matchs. Et puis, surtout, Fekir est l'un de ceux qui courent le moins de toute la Liga et il ne défend que très peu", explique une source du club.

"Dans une équipe comme celle-ci, on a besoin que tout le monde fasse le pressing. On en vient à se demander si son style et son attitude correspondent vraiment aux besoins du Betis", a-t-il ajouté.